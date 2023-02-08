Захід може поставити Україні перший батальйон Leopard 2 до квітня або травня

Країни Заходу можуть передати Україні перший батальйон танків Leopard 2 у складі приблизно 31 одиниці до квітня чи травня цього року, заявив голова Міноборони ФРН Борис Пісторіус.

"Ми могли б надати мінімум один батальйон протягом перших чотирьох місяців цього року, можливо трьох. І нам потрібно якнайшвидше приступити до цього", - наводять західні ЗМІ його слова, сказані в середу під час візиту до Варшави.

Напередодні Пісторіус побував у Києві з візитом.

Раніше влада ФРН оголосила про рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2. При цьому німецька влада надає союзникам дозвіл на те, щоб і вони постачали танки Leopard 2 в Україну.

Напередодні стало відомо, що влада Німеччини дала згоду на передачу Україні 178 старих танків Leopard 1. Агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що ці танки постачатимуть Німеччина, Данія та Нідерланди.

Leopard 2 – основний бойовий танк бундесверу. Є також на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії, Нідерландів. Його експлуатують з 1979 року, він має багато модифікацій, загалом вироблено понад 3,6 тис. одиниць цього танка.