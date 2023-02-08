Події

20:06 08.02.2023

Захід може поставити Україні перший батальйон Leopard 2 до квітня або травня

1 хв читати
Захід може поставити Україні перший батальйон Leopard 2 до квітня або травня

Країни Заходу можуть передати Україні перший батальйон танків Leopard 2 у складі приблизно 31 одиниці до квітня чи травня цього року, заявив голова Міноборони ФРН Борис Пісторіус.

"Ми могли б надати мінімум один батальйон протягом перших чотирьох місяців цього року, можливо трьох. І нам потрібно якнайшвидше приступити до цього", - наводять західні ЗМІ його слова, сказані в середу під час візиту до Варшави.

Напередодні Пісторіус побував у Києві з візитом.

Раніше влада ФРН оголосила про рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2. При цьому німецька влада надає союзникам дозвіл на те, щоб і вони постачали танки Leopard 2 в Україну.

Напередодні стало відомо, що влада Німеччини дала згоду на передачу Україні 178 старих танків Leopard 1. Агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що ці танки постачатимуть Німеччина, Данія та Нідерланди.

Leopard 2 – основний бойовий танк бундесверу. Є також на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії, Нідерландів. Його експлуатують з 1979 року, він має багато модифікацій, загалом вироблено понад 3,6 тис. одиниць цього танка.

 

 

Теги: #україна #танки #німеччина #термін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:13 08.02.2023
Британські танки Challenger 2 з'являться в Україні у березні, передача винищувачів "можлива"

Британські танки Challenger 2 з'являться в Україні у березні, передача винищувачів "можлива"

18:28 08.02.2023
Німеччина передала Україні ще два "Гепарди", 11 автомобілів та 29 генераторів - Генштаб ЗСУ

Німеччина передала Україні ще два "Гепарди", 11 автомобілів та 29 генераторів - Генштаб ЗСУ

18:04 08.02.2023
Джонсон закликав Велику Британію надати Україні винищувачі Typhoon і більше танків Challenger

Джонсон закликав Велику Британію надати Україні винищувачі Typhoon і більше танків Challenger

16:47 08.02.2023
Велика Британія йде разом із нами до перемоги над самою ідеєю війни - Зеленський

Велика Британія йде разом із нами до перемоги над самою ідеєю війни - Зеленський

14:17 08.02.2023
Танки Challenger в Україну доставлять Королівські військово-повітряні сили Великої Британії – Кулеба

Танки Challenger в Україну доставлять Королівські військово-повітряні сили Великої Британії – Кулеба

10:46 08.02.2023
До Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків

До Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків

10:18 08.02.2023
Японія з грудня 2022 року передала Україні 259 генераторів

Японія з грудня 2022 року передала Україні 259 генераторів

06:32 08.02.2023
Байден пообіцяв допомагати Україні стільки, скільки потрібно

Байден пообіцяв допомагати Україні стільки, скільки потрібно

05:41 08.02.2023
Кулеба подякував Данії, Нідерландам та Німеччині за допомогу Україні

Кулеба подякував Данії, Нідерландам та Німеччині за допомогу Україні

01:14 08.02.2023
Кулеба і Блінкен поговорили про нову військову допомогу Україні у зв'язку з роковинами повномасштабного вторгнення, що наближаються, а також про нові санкції проти РФ

Кулеба і Блінкен поговорили про нову військову допомогу Україні у зв'язку з роковинами повномасштабного вторгнення, що наближаються, а також про нові санкції проти РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Британські танки Challenger 2 з'являться в Україні у березні, передача винищувачів "можлива"

Зеленський і Сунак прибули до табору Лулворт для зустрічі з українськими військовими

Ексголова НБУ Кирило Шевченко оскаржив оголошення у розшук НАБУ

Зеленський: Для мене честь бути першим президентом України, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх

Одеса отримає додатковий обсяг електроенергії до кінця середи – "Укренерго"

ОСТАННЄ

СБУ повідомила про підозру очільниці "міносвіти ДНР", яка наказала спалити у Донецьку українські підручники з історії

Зеленський і Сунак прибули до табору Лулворт для зустрічі з українськими військовими

Майже третину тіл, виявлених на місці масового поховання під Ізюмом, ще не ідентифіковано

Ексголова НБУ Кирило Шевченко оскаржив оголошення у розшук НАБУ

Під обстрілом у Дворічній загинули двоє місцевих жителів

Затримано мешканку Куп'янська, яка стала заступницею начальника "відділу освіти" в окупаційній адміністрації

У Херсонській області окупанти продовжують фільтрацію та пограбування місцевого населення – Генштаб ЗСУ

Західні ЗМІ повідомляють про майбутню зустріч Зеленського із Шольцом у Парижі

Перше питання позачергового саміту ЄС – Україна, але підтвердження візиту Зеленського до Брюсселя досі немає – європейський дипломат

Зеленський: Для мене честь бути першим президентом України, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА