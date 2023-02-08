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17:54 08.02.2023

Зеленський: Для мене честь бути першим президентом України, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх

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Зеленський: Для мене честь бути першим президентом України, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ заявив, що для нього честь бути першим президентом України, якого вшанував аудієнцією британський монарх.

"Зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ. Привітав із нещодавнім сходженням на престол і побажав миру та процвітання британському народові. Для мене честь бути першим президентом України за всю історію українсько-британських відносин, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх", – написав Зеленський у своєму телеграм-каналі в середу.

Він також висловив подяку Його Величності за теплий прийом і підтримку українських громадян, які знайшли прихисток від війни у Великій Британії.

Теги: #чарльз #зеленський

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