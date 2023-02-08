Події

17:28 08.02.2023

Одеса отримає додатковий обсяг електроенергії до кінця середи – "Укренерго"

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Одеса отримає додатковий обсяг електроенергії до кінця середи – "Укренерго"

Ситуація з електропостачанням в Одесі й Одеському районі, знеструмлених унаслідок масштабної аварії на підстанції НЕК "Укренерго" 4 лютого, покращується, повідомила компанія.

"Ситуація покращується. Ремонтним бригадам "Укренерго" вдалося подати додатковий обсяг електроенергії в регіон", – повідомляється у телеграм-каналі "Укренерго".

Там наголосили, що це покращить енергопостачання Одеси й Одеського району.

"Обленерго до кінця доби розподілить додаткову потужність між споживачами, відповідно, це дасть можливість скоротити тривалість обмежень", - уточнили в НЕК.

Графіки обмежень зберігатимуться і діятимуть відповідно до розрахованого ліміту споживання області, пояснили в "Укренерго".

 

Теги: #електропостачання #одеська_область

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