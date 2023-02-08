Події

13:47 08.02.2023

СБУ провела службову перевірку щодо Баканова, її результатів не розголошують – пресцентр спецслужби

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СБУ провела службову перевірку щодо Баканова, її результатів не розголошують – пресцентр спецслужби

Служба безпеки України здійснила службову перевірку щодо колишнього глави СБУ Івана Баканова, інформацію про її результати не розголошують, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресцентрі української спецслужби.

"Як уже повідомляли раніше, з цього приводу у СБУ було проведено службову перевірку. Результати цієї перевірки є інформацією з обмеженим доступом", - сказали в пресцентрі СБУ.

Водночас у відомстві додали: "Служба безпеки інформує про свою діяльність з урахуванням усіх наявних норм та обмежень".

Теги: #сбу #перевірка #баканов

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