СБУ провела службову перевірку щодо Баканова, її результатів не розголошують – пресцентр спецслужби

Служба безпеки України здійснила службову перевірку щодо колишнього глави СБУ Івана Баканова, інформацію про її результати не розголошують, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресцентрі української спецслужби.

"Як уже повідомляли раніше, з цього приводу у СБУ було проведено службову перевірку. Результати цієї перевірки є інформацією з обмеженим доступом", - сказали в пресцентрі СБУ.

Водночас у відомстві додали: "Служба безпеки інформує про свою діяльність з урахуванням усіх наявних норм та обмежень".