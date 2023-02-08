На Донеччині двох людей поранено внаслідок обстрілів РФ - ОВА

Російські війська вночі масово обстрілювали населені пункти Донецької області, є руйнування приватних будинків, дві особи дістали поранень, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Всього за добу росіяни поранили двох жителів Донеччини", - написав він у своєму телеграм-каналі у середу.

"Напередодні вночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці - поцілили у приватний будинок, обійшлося без постраждалих. На волноваському напрямку під інтенсивним вогнем Вугледар - пошкоджено дев'ять приватних будинків. На донецькому напрямку пошкоджено будинок у Тоненькому Очеретинської громади, також під обстрілами Курахове, Курахівка і Гірник Курахівської громади - без жертв", – уточнив голова ОВА.

За даними ОВА, на горлівському напрямку напружена ситуація зберігається в Соледарській громаді: пошкоджено два будинки у Васюківці та чотири у Роздолівці, під постійним вогнем перебуває Парасковіївка.

На лисичанському напрямку під обстріл потрапив Сіверськ та околиці громади.