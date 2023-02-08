РФ готується до нового наступу в Україні, але не має достатньої бойової могутності - ISW

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу, ймовірно, намагається подати Міністерство оборони Росії (МО) як ефективний та активний апарат керівництва, оскільки російські військові готуються до нового великого наступу в Україні, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 7 лютого.

Як зазначають аналітики, про це свідчить проведена Шойгу пресконференція, на якій він намагався подати Міністерство оборони як ефективний апарат керівництва.

Міністерство оборони Великої Британії оцінило, що Росія, ймовірно, намагалася розпочати велику наступальну операцію, щоб досягти адміністративних меж Донецької області з початку січня 2023 року, але змогла отримати лише декілька сотень метрів території за тиждень. Міністерство оборони Великої Британії пояснює такі повільні темпи нестачею боєприпасів у Росії та нестачею маневрених підрозділів, необхідних для успішного та швидкого наступу.

Водночас Міноборони Великої Британії зазначило, що Росія навряд чи наростить бойову міць, необхідну для суттєвого впливу на кінець війни, тоді як російське військове командування продовжує вимагати нереалістичного та масштабного просування.

Російське військове командування, роблять висновок аналітики, можливо, поспішає розпочати широкомасштабну наступальну операцію із захоплення Донецької області у нереалістичні терміни та, ймовірно, без достатньої бойової могутності.

ISW також оцінило, що російське керівництво, можливо, знову, як це було в грудні, планує рішучий наступ на основі помилкових припущень щодо російських військових можливостей і, ймовірно, не має бойової сили, необхідної для підтримки більше ніж однієї великої наступальної операції.

Водночас аналітики відзначають негативне ставлення до темпів війни з боку російського націоналістичного крила через нездатність Росії провести швидку та багатопланову рішучу наступальну операцію у встановлений термін.

Аналітики інституту також наголошують на факті створення "Газпромом" своєї приватної військової компанії. Ймовірно, намагаючись нормалізувати пов'язані з державою воєнізовані групи та нівелювати недержавні приватні військові компанії (ПВК), роблять висновок аналітики Інституту вивчення війни.

Хоча державні та приватні енергетичні компанії за своєю суттю не є чимось незвичайним, створення цієї ПВК узгоджується з поточною напруженістю між Кремлем та фінансистом ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Росія може використати ці сили безпеки "Газпрому" не для захисту російських енергетичних активів, йдеться у звіті Інституту.