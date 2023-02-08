Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 7,7 тис. людей

Кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу, що обрушився на Туреччину та Сирію, зросла щонайменше до 7 тис. 726 осіб, повідомляє телеканал CNN.

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай повідомив, що наразі в країні внаслідок землетрусу загинули щонайменше 5 тис. 894 особи, 34 тис. 810 отримали поранення.

За його словами, 16 тис. 139 команд проводять пошуково-рятувальні операції на місці лиха.

Понад 70 країн надіслали команди рятувальників та іншу допомогу.

Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило, що щонайменше 812 людей стали жертвами землетрусу в підконтрольних уряду провінціях Алеппо, Латакія, Хама, Ідліб і Тартус.

За даними телеканалу CNN, у Сирії загинули щонайменше 1 тис. 832 особи, поранено 3 тис. 894.