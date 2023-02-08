Події

07:41 08.02.2023

Польща та США розпочинають переговори про придбання Himars та інших боєприпасів

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Польща та США розпочинають переговори про придбання Himars та інших боєприпасів

Польща та США розпочинають переговори про продаж Himars та інших боєприпасів, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Велике підкріплення польської артилерії наближається. Державний департамент США схвалив продаж Польщі майже 500 пускових установок Himars. Більшість із них буде встановлена на польські вантажівки. Ми також купимо боєприпаси. Ми починаємо переговори про ціну", - написав Блащак у мікроблозі Твіттер.

 

 

 

Теги: #сша #польща #переговори #himars

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