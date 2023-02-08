Події

07:33 08.02.2023

Франція готова доповнити екстрену допомогу Туреччини після землетрусу

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Франція готова доповнити екстрену допомогу Туреччини після землетрусу

Франція готова доповнити екстрену допомогу Туреччині після землетрусу, заявив президент Еммануель Макрон.

"У жахливих випробуваннях, через які проходить Туреччина, Франція стоїть разом. Два пошуково-рятувальні загони вже працюють. Учора ввечері я сказав президенту (Реджепу Таїпу – ІФ-У) Ердогану, що ми готові доповнити нашу екстрену допомогу відповідно до пріоритетних потреб", - написав Макрон у мікроблозі Твіттер.

Як повідомлялося, співробітники екстрених служб багатьох країн світу прибувають до Туреччини для участі в пошуково-рятувальних операціях у містах, яких торкнулися потужні землетруси, що сталися напередодні.

У ніч на понеділок потужні землетруси в Туреччині і ехо-поштовхи, що послідували за ним, призвели до значної шкоди в кількох провінціях країни, а також на території сусідньої Сирії.

 

 

 

Теги: #допомога #туреччина #франція

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