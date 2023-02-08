Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 5,4 тис.

Кількість загиблих у Туреччині в результаті землетрусу досягла 5434, повідомляє "Анадолу" з посиланням на очільника турецького МОЗ Фахреттіна Коджу.

"Жертвами землетрусів на півдні Туреччини стали 5434 особи, 31777 отримали поранення", - наводить агентство слова Коджи.

Раніше у вівторок повідомлялося про 4,5 тис. загиблих.

У ніч на понеділок потужний землетрус і ехо-поштовхи, що послідували за ним, призвели до загибелі людей і значної шкоди в кількох провінціях Туреччини, а також на території сусідньої Сирії.

За даними ЗМІ, у Сирії внаслідок цього землетрусу загинули щонайменше 1,8 тис. осіб.

Таким чином, за останніми даними, жертвами стихійного лиха у двох країнах стали понад 7,2 тис. осіб.