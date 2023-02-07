Події

21:01 07.02.2023

Українські військові вже вирушили до Німеччини для підготовки до управління танками Leopard 2

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Українські військові вже вирушили до Німеччини для підготовки до управління танками Leopard 2

Група українських військових у вівторок вирушила до Німеччини для підготовки до управління танками Leopard 2, повідомив глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус.

"Сьогодні мав честь проводжати ваших військових для проведення підготовки на Leopard 2. Я захоплююся швидкістю підготовки українців, які здобувають знання. Системи озброєння ефективно працюють для України в цій загарбницькій війні Росії. Це стосується Marder, NASAMS, Patriot. Це також показує, як добре працюють українські солдати", - заявив Пісторіус під час пресконференції у Military Media Center у Києві.

 

Теги: #німеччина #військові #тренування

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