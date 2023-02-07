Події

21:01 07.02.2023

"Укренерго" на вівторок підвищила або залишила без змін ліміти Києву та областям

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"Укренерго" на вівторок підвищила або залишила без змін ліміти Києву та областям

НЕК "Укренерго" на середу, 8 лютого, порівняно з вівторком підвищила або залишила без змін ліміти споживання електроенергії Києву та областям, свідчать дані операторів системи розподілу.

Таким чином, Києву ліміт на день підвищено на 4% після вчорашнього зниження на 0,4%, на Київщині обидва ліміти збережені на рівні вівторка. Також у Полтавській та Івано-Франківській областях денні ліміти підвищено на 2,4%, нічні на 1,4%.

Водночас, після вчорашнього рекордного підвищення денного ліміту Дніпропетровської області на 20%, на завтра він знижений на 13,3%.

Згідно з повідомленням ДТЕК у телеграм-каналі, ліміти дозволяють у Києві, Київській та Дніпропетровській областях дотримуватись графіків стабілізаційних відключень. На Донеччині, ліміти щодо якої не оприлюднюються ДТЕК, завтра обмежень не буде у зв'язку з проведенням у цей день режимних вимірювань рівня споживання е/е.

Такі виміри на 8 лютого були анонсовані "Укренерго" також у Запорізькій та Миколаївській областях, але "Миколаївобленерго" у вівторок увечері повідомило про відміну "дня без обмежень".

"Через відсутність водопостачання вимірювання споживання електроенергії по Миколаївській області 8 лютого недоцільне. Тому схвалено рішення про перенесення дня вимірів", - написав мережевий оператор у фейсбуці у вівторок увечері, зазначивши, що таким чином можливе застосування планових відключень.

Водночас "Запоріжжяобленерго" сьогодні з 12:00 відмінило погодинні графіки, пояснивши це достатністю лімітів для користування е/е без обмежень. Така ситуація в області, судячи з оголошень оператора, четверту добу поспіль.

"Прикарпаттяобленерго" на завтра прогнозує загалом по 8 годин на добу без світла згідно з графіком, котельні вимикатимуться лише на 6, а за температури нижче мінус 10 градусів взагалі не відключатимуться від подачі е/е.

Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 8 лютого лімітами споживання електроенергії:

Область

Денний ліміт, МВт

Зміни до поперед.дня, %

Нічний ліміт

Зміни до поперед.дня, %

Київ

1193

+4

768

без изм.

Київська область

852

без изм.

705

без изм.

Дніпропетровська область

1479

-13,3

1418

-14

Одеська область

Екстрені відключення внаслідок атак РФ і аварії на ПС

Полтаваобленерго

560

+2,45

481,86

+1,4

Прикарпаттяобленерго

352,2

+2,45

302,78

+1,4

Як повідомлялося, 7 лютого "Укренерго" анонсувала для кожної області по одному дню без обмежень е/е для проведення режимних вимірювань рівня споживання. 8 лютого, згідно з орієнтовним графіком, такі вимірювання мали проводитися у Миколаївській, Донецькій та Запорізькій областях.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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