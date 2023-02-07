"Укренерго" на вівторок підвищила або залишила без змін ліміти Києву та областям
НЕК "Укренерго" на середу, 8 лютого, порівняно з вівторком підвищила або залишила без змін ліміти споживання електроенергії Києву та областям, свідчать дані операторів системи розподілу.
Таким чином, Києву ліміт на день підвищено на 4% після вчорашнього зниження на 0,4%, на Київщині обидва ліміти збережені на рівні вівторка. Також у Полтавській та Івано-Франківській областях денні ліміти підвищено на 2,4%, нічні на 1,4%.
Водночас, після вчорашнього рекордного підвищення денного ліміту Дніпропетровської області на 20%, на завтра він знижений на 13,3%.
Згідно з повідомленням ДТЕК у телеграм-каналі, ліміти дозволяють у Києві, Київській та Дніпропетровській областях дотримуватись графіків стабілізаційних відключень. На Донеччині, ліміти щодо якої не оприлюднюються ДТЕК, завтра обмежень не буде у зв'язку з проведенням у цей день режимних вимірювань рівня споживання е/е.
Такі виміри на 8 лютого були анонсовані "Укренерго" також у Запорізькій та Миколаївській областях, але "Миколаївобленерго" у вівторок увечері повідомило про відміну "дня без обмежень".
"Через відсутність водопостачання вимірювання споживання електроенергії по Миколаївській області 8 лютого недоцільне. Тому схвалено рішення про перенесення дня вимірів", - написав мережевий оператор у фейсбуці у вівторок увечері, зазначивши, що таким чином можливе застосування планових відключень.
Водночас "Запоріжжяобленерго" сьогодні з 12:00 відмінило погодинні графіки, пояснивши це достатністю лімітів для користування е/е без обмежень. Така ситуація в області, судячи з оголошень оператора, четверту добу поспіль.
"Прикарпаттяобленерго" на завтра прогнозує загалом по 8 годин на добу без світла згідно з графіком, котельні вимикатимуться лише на 6, а за температури нижче мінус 10 градусів взагалі не відключатимуться від подачі е/е.
Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 8 лютого лімітами споживання електроенергії:
|
Область
|
Денний ліміт, МВт
|
Зміни до поперед.дня, %
|
Нічний ліміт
|
Зміни до поперед.дня, %
|
Київ
|
1193
|
+4
|
768
|
без изм.
|
Київська область
|
852
|
без изм.
|
705
|
без изм.
|
Дніпропетровська область
|
1479
|
-13,3
|
1418
|
-14
|
Одеська область
|
Екстрені відключення внаслідок атак РФ і аварії на ПС
|
Полтаваобленерго
|
560
|
+2,45
|
481,86
|
+1,4
|
Прикарпаттяобленерго
|
352,2
|
+2,45
|
302,78
|
+1,4
Як повідомлялося, 7 лютого "Укренерго" анонсувала для кожної області по одному дню без обмежень е/е для проведення режимних вимірювань рівня споживання. 8 лютого, згідно з орієнтовним графіком, такі вимірювання мали проводитися у Миколаївській, Донецькій та Запорізькій областях.