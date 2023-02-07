Події

17:37 07.02.2023

Українські рятувальники прибудуть до Туреччини найближчим часом – Зеленський

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Українські рятувальники прибудуть до Туреччини найближчим часом – Зеленський

Українські рятувальники вирушать до регіонів Туреччини, які постраждали від землетрусу, найближчим часом, повідомив президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у вівторок.

"У розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом висловив співчуття у зв’язку зі страшною трагедією, що спіткала народ Туреччини через землетруси. Повідомив про рішення відправити з України до Туреччини загін рятувальників і техніку, які допоможуть у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", - написав він у телеграм-каналі.

"Українські фахівці мають відповідний досвід у подоланні наслідків природних катастроф і прибудуть до постраждалих регіонів у найкоротший час", - зазначив також Зеленський.

 

Теги: #туреччина #рятувальники #зеленський

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