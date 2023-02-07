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15:59 07.02.2023

Київ отримав гуманітарну допомогу від італійських партнерів - тенти, буржуйки та генератор

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Київ отримав благодійну допомогу від італійських партнерів - 10 тентів (площею 23 кв. м), 10 буржуйок та один генератор, повідомляється на офіційному сайті Віталія Кличка.

"Ми вже пережили два складних місяці зими. Залишився ще лютий і частина березня. Але, переконаний, і з тим, що зробило і робить місто, і з допомогою наших друзів та партнерів, ми вистоїмо і все подолаємо. От і сьогодні, дякуючи іноземним партнерам - італійському фонду Hope Ukraine, італійській організації Doctors with Africa CUAMM, а також українській організації "Благодійний Фонд 8848" ми отримали 10 тентів, 10 буржуйок і один генератор. Все це місто передасть для забезпечення столичних пунктів обігріву", - сказав Кличко.

За словами мера Києва, вже протягом року ці три фонди не зупиняють своєї підтримки України та Києва. Вони, зокрема, сприяли ввезенню в Україну великої кількості теплого одягу, взуття, генераторів та спеціальних тентів, розроблених ООН, частину з яких передають українській столиці.

"Дякуємо тим нашим партнерам, які надають гуманітарну та фінансову допомогу, політичну підтримку… Об'єднання цивілізованого світу навколо України - запорука повернення миру в Україні та Європі", - наголосив Віталій Кличко.

"Ми сподіваємось, що сьогоднішній подарунок забезпечить комфорт та зігріє тих, хто не має теплого місця для ночівлі. І це знак солідарності та дружби, що об’єднує наші два народи. Сподіваємось, що мир скоро повернеться на вашу землю", - наголосив консул Італійської Республіки в Україні Серджо Федеріко Ніколачі. Він також додав, що загалом Італія зібрала EUR164 млн на гуманітарні ініціативи задля підтримки українського народу.

Система пунктів обігріву для мешканців міста налічує понад 530 точок. Там люди можуть зігрітися, підзарядити гаджети, отримати актуальну інформацію за тривалої відсутності електроенергії й тепла у їхніх будинках. Понад 100 аналогічних пунктів забезпечують підприємці столиці.

 

Теги: #кличко #київ #гумдопомога

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