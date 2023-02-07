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15:49 07.02.2023

Шмигаль: Клименко має необхідний досвід і знання для подолання викликів, що стоять перед МВС

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Шмигаль: Клименко має необхідний досвід і знання для подолання викликів, що стоять перед МВС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що у новопризначеного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка є необхідний досвід та знання, щоб подолати виклики, які стоять перед міністерством.

"Ігор Клименко - міністр внутрішніх справ України. Верховна Рада підтримала це призначення. Ігор Володимирович має необхідний досвід та знання, щоб подолати виклики, які зараз стоять перед міністерством. Пріоритети чіткі та зрозумілі: оборона країни, звільнення територій, захист кордонів, безпека українців. Реформи, які розпочав Денис Монастирський і його колеги, будуть продовжені", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив, що у Міністерстві внутрішніх справ "роботи багато, так само як і відповідальності".

 

Теги: #мвс #шмигаль

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