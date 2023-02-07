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15:41 07.02.2023

"Газпром" створює власну приватну військову компанію - ГУР

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"Газпром" створює власну приватну військову компанію - ГУР

Російський енергетичний монополіст "Газпром нефть" створює власну приватну військову компанію, інформує Головне управління розвідки Міноборони України.

Як повідомляється в телеграм-каналі ГУР у вівторок, відповідне розпорядження підписав глава уряду РФ Михайло Мішустін. "Документ встановлює, що засновниками організації буде ПАТ "Газпром нефть" з розміром долі у статутному капіталі "організації" 70% та "приватна охоронна організація "Стаф-центр" з часткою 30%", - уточнюється в повідомленні.

"При створенні "організації" уряд РФ посилається на закон "про безпеку об'єктів паливно-енергетичного комплексу", де зазначено, що підприємствам галузі "може бути надано право на заснування приватної охоронної організації". Розмір частки такого підприємства у статутному капіталі новоствореної "організації" не може бути меншим ніж 50%", - зазначається у повідомленні ГУР.

"Таким чином в РФ продовжується "гонка озброєнь" серед основних політичних гравців, які активно створюють приватні армії за прикладом ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина", - резюмує ГУР.

 

Теги: #газпром #пвк #гур_міноборони

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