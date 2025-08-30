Трамп веде переговори щодо розміщення американських приватних військових компаній в Україні - ЗМІ

Американські приватні військові компанії (ПВК) можуть бути розгорнуті в Україні, президент США Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками, щоб дозволити їм допомагати в захисті американських інтересів у країні, повідомляє The Telegraph.

"Американські приватні військові фірми можуть бути розгорнуті в Україні в рамках довгострокового мирного плану. Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо дозволу озброєним підрядникам допомагати захищати американські інтереси у країні. Цей план розробляється як обхідний шлях після того, як президент США пообіцяв, що американські війська не будуть розміщені в Україні", - пише видання у суботу.

Повідомляється, що американських ПВК можуть розгорнути для допомоги у відбудові оборонних споруд України на передовій, нових баз та захисту американського бізнесу. Вважається, що присутність приватних солдатів слугуватиме стримуючим фактором, який завадить Володимиру Путіну порушити остаточне припинення вогню.

Видання зазначає, що цей план обговорюється разом із низкою інших так званих гарантій безпеки, розроблених коаліцією охочих на чолі з Великою Британією та Францією, які стануть основою довгострокового мирного плану. Остаточні деталі, які включають патрулювання повітряного простору, навчання та місії ВМС у Чорному морі, можуть бути оголошені вже цими вихідними після тижнів дипломатичної активності, спричиненої переговорами Трампа з Путіним на Алясці.