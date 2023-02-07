Данілов допускає можливість завдання удару по території РФ зброєю українського виробництва

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов натякнув на спроможність України завдати удару по Росії на її власній території, за межами окупованих територій, пише CNN.

"Щодо російської території, нам ніхто не забороняє знищувати цілі зброєю українського виробництва. Чи ми маємо таку зброю? Так, маємо", – заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України.

Країни Заходу заявляють про неможливість застосування західної зброї для ураження об'єктів на території РФ. Тим часом із початком повномасштабної агресії РФ проти України на стратегічних об'єктах у Росії постійно відбувалися якісь вибухи. Україна ніколи публічно не визнавала відповідальності за ці удари.