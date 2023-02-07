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11:14 07.02.2023

ВР призначила Малюка главою СБУ – нардеп Гончаренко

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ВР призначила Малюка главою СБУ – нардеп Гончаренко

Верховна Рада призначила Василя Малюка главою Служби безпеки України, повідомив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Главою СБУ призначено генерала Василя Малюка. Верховна Рада затвердила відповідне подання президента України", - написав Гончаренко в телеграмі у вівторок.

Як повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк, на підтримку призначення на засіданні у вівторок проголосували 324 народні депутати, зокрема 226 - від фракції "Слуга народу". Фракції партій "Європейська солідарність" і "Голос" за це призначення не голосували.

У своєму телеграм-каналі нардеп повідомив, що на голосуванні був присутній президент України Володимир Зеленський, який відзначив роль Малюка у протидії агресії, поверненні та звільненні захисників України.

"З огляду на такий результат і пройдену перевірку повномасштабною війною вважаю його (Малюка – ІФ-У) призначення цілком виправданим. Ми здійснюємо кадрові зміни у сфері безпеки, щоб посилити оборону", - сказав Зеленський.

"Я військовий і все життя присвятив захисту країни. Буде очищення служби від зрадників. Особливий акцент – боротьба з колаборантами на всіх рівнях", - сказав Малюк.

Як повідомлялося, Малюк тимчасово виконував обов'язки глави СБУ з 18 липня 2022 року відповідно до указу президента №504/2022 після того, як колишнього голову відомства Івана Баканова було відсторонено, а відтак і звільнено з посади. Малюка було призначено на посаду заступника глави СБУ 28 лютого 2022 року, до того він був заступником міністра внутрішніх справ.

7 лютого 2023 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови №8425 про призначення Малюка главою СБУ.

 

Теги: #сбу #малюк

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