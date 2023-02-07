РФ змогла обійти західні санкції та придбати західні компоненти для дронів через Іран – ISW

Невдачі західних санкцій проти постачання компонентів озброєнь до Ірану, ймовірно, сприяли тому, що РФ змогла обійти західні санкції та придбати компоненти для бойових безпілотних літальних апаратів за допомогою військової співпраці з Іраном, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 6 лютого.

"Офіційні особи США заявили 5 лютого, що Росія та Іран просувають плани з будівництва іранського заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів на території Росії, другого такого міжнародного іранського заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів. Іран відкрив завод із виробництва дронів у Таджикистані - державі-члені Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) та кандидата на вступ до Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) - у травні 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що РФ може використовувати економічні зв'язки з Таджикистаном через ОДКБ та ЄАЕС для отримання компонентів або закупівлі готових дронів для використання у війні проти України в обхід міжнародних санкцій.

Також британська слідча група Conflict Armament Research (CAR) повідомила в листопаді 2022 року, що 82% іранських безпілотників Shahed-131, Shahed-136 і Mohajer-6, збитих в Україні, були оснащені мікросхемами, напівпровідниками та іншими компонентами, що надходили зі США, незважаючи на суворі обмеження у сфері імпорту та експорту на такі компоненти до Ірану. "Збиті безпілотники мають передові технологічні можливості та значне покращення характеристик порівняно з іншими системами, що раніше спостерігалися на Близькому Сході. Більшість компонентів збитих іранських безпілотників західного виробництва були вироблені в період з 2020 по 2021 рік, після закінчення терміну дії санкцій Ради безпеки ООН щодо важких озброєнь проти Ірану в 2020 році", - наголошується у зведенні.

При цьому в ISW наголошують, що більшість західних компаній, компоненти яких було виявлено в збитих іранських безпілотниках в Україні, від початку війни заперечували прямий продаж компонентів у РФ, Іран чи Білорусь. "Однак представник швейцарської виробничої компанії зазначив, що неможливо бути повністю впевненим у тому, що дистриб'ютори компонентів озброєнь не продають компоненти підсанкційним організаціям, а це означає, що РФ, Іран або інші підсанкційні держави можуть використовувати лазівки, що дають їм змогу купувати західні компоненти зброї через довірених осіб", - повідомляють аналітики.