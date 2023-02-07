Окупанти продовжують обстрілювати міста та села Донеччини, 1 житель загинув, 5 поранено – голова обладміністрації

Один мирний житель Донецької області загинув і ще п'ять отримали поранення внаслідок обстрілів із боку російських окупантів за минулу добу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в телеграм-каналі зранку у вівторок.

За його словами, на волноваському напрямку під інтенсивним обстрілом місто Вугледар – там пошкоджено п’ять будинків, інформація про постраждалих не надходила.

На донецькому напрямку окупанти чотири рази обстріляли територію Курахівської об'єднаної територіальної громади: у Курахівці пошкоджено три будинки та адмінбудівлю, також постраждали Курахове і Гірник. Уночі росіяни обстріляли Мар'їнку, а на ранок шість разів обстріляли Авдіївку з реактивних систем залпового вогню "Град". Точні наслідки обстрілу встановлюють. Також, за словами Кириленка, триває обстріл Кам'янки Очеретинської ОТГ.

На горлівському напрямку одну людину поранено в Парасковіївці. За словами голови обладміністрації, пошкоджено будинок у Миколаївці Костянтинівської ОТГ та кілька будинків у Північному Торецької ОТГ.

На лисичанському напрямку під обстрілами Торське і Зарічне Лиманської ОТГ, повідомив Кириленко. Без жертв.