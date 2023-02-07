Окупанти обстріляли три райони на Харківщині, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано
Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області поблизу лінії зіткнення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
У Вовчанську Чугуївського району ворожий снаряд влучив у міську лікарню. Горів дах на площі 150 кв.м. Із бомбосховища лікарні евакуйовано 8 осіб... У Куп'янському районі через обстріл пошкоджено дві житлові 5-поверхівки, приватний будинок та господарські будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.