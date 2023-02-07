За добу ЗС України знищили 1030 окупантів, 14 танків, 28 бойових броньованих машин
За добу українські військові ліквідували 1030 одиниць особового складу армії російського агресора, 14 танків, 28 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.23 орієнтовно склали особового складу – близько 133190 (+1030) осіб ліквідовано, танків – 3245 (+14) од., бойових броньованих машин ‒ 6443 (+28) од, артилерійських систем – 2232 (+1) од, РСЗВ – 461 (+0) од., засоби ППО ‒ 227 (+0) од., літаків - 294 (+0) од., гелікоптерів – 284 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0), крилаті ракети – 796 (+0), кораблі /катери - 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 5107 (+3) од., спеціальна техніка – 208 (+5)", - сказано у повідомленні, опублікованому на фейсбуці.
Наголошується, що дані уточнюються.