У результаті нічного обстрілу в Марганецькій громаді знеструмлено насосну станцію, приблизно 60 тис. абонентів без водопостачання

У ніч на вівторок окупанти обстріляли Марганецьку громаду, в результаті було знеструмлено одну з насосних станцій, близько 60 тис. абонентів залишилися без водопостачання, повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"З важкої артилерії та РСЗВ російські окупанти били по Нікопольщині. Цієї ночі ворог атакував район двічі, випустивши близько чотирьох десятків снарядів по Марганецькій громаді", - написав Лукашук у телеграм-каналі у вівторок уранці.

"Обстрілом пошкоджено лінії електропередач, через що в громаді знеструмлено одну з насосних станцій. Як наслідок, 9 населених пунктів залишилися без води, це приблизно 60 тисяч абонентів", - зазначив голова облради.

Також у результаті обстрілів пошкоджено чотири приватні житлові будинки, господарську споруду, електромережі та газогін.