Події

07:49 07.02.2023

У результаті нічного обстрілу в Марганецькій громаді знеструмлено насосну станцію, приблизно 60 тис. абонентів без водопостачання

1 хв читати
У результаті нічного обстрілу в Марганецькій громаді знеструмлено насосну станцію, приблизно 60 тис. абонентів без водопостачання

У ніч на вівторок окупанти обстріляли Марганецьку громаду, в результаті було знеструмлено одну з насосних станцій, близько 60 тис. абонентів залишилися без водопостачання, повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"З важкої артилерії та РСЗВ російські окупанти били по Нікопольщині. Цієї ночі ворог атакував район двічі, випустивши близько чотирьох десятків снарядів по Марганецькій громаді", - написав Лукашук у телеграм-каналі у вівторок уранці.

"Обстрілом пошкоджено лінії електропередач, через що в громаді знеструмлено одну з насосних станцій. Як наслідок, 9 населених пунктів залишилися без води, це приблизно 60 тисяч абонентів", - зазначив голова облради.

Також у результаті обстрілів пошкоджено чотири приватні житлові будинки, господарську споруду, електромережі та газогін.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:52 07.02.2023
Окупанти обстріляли три райони на Харківщині, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли три райони на Харківщині, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

08:21 07.02.2023
Минулої доби від обстрілів у Донецькій області загинула людина, п’ятеро поранених

Минулої доби від обстрілів у Донецькій області загинула людина, п’ятеро поранених

08:19 07.02.2023
У результаті обстрілу в частині населеного пункту Очаківської громади відсутня електроенергія

У результаті обстрілу в частині населеного пункту Очаківської громади відсутня електроенергія

02:15 07.02.2023
У понеділок окупанти обстріляли 3 громади – Сумська ОВА

У понеділок окупанти обстріляли 3 громади – Сумська ОВА

08:18 06.02.2023
У результатів обстрілів у Бахмуті загинула одна людина, ще одна поранена

У результатів обстрілів у Бахмуті загинула одна людина, ще одна поранена

08:15 06.02.2023
Ворог уночі обстріляв Очаківську громаду з артилерії

Ворог уночі обстріляв Очаківську громаду з артилерії

07:54 06.02.2023
У неділю ворог обстріляв три ОТГ у Сумській області

У неділю ворог обстріляв три ОТГ у Сумській області

14:36 05.02.2023
Пожежу на місці ранкових ракетних ударів у центрі Харкова загасили, тривають аварійно-рятувальні роботи

Пожежу на місці ранкових ракетних ударів у центрі Харкова загасили, тривають аварійно-рятувальні роботи

14:24 05.02.2023
П'ятеро цивільних постраждали унаслідок ранкових ракетних ударів по центру Харкова - голова ОВА

П'ятеро цивільних постраждали унаслідок ранкових ракетних ударів по центру Харкова - голова ОВА

12:54 05.02.2023
Окупанти обстріляли житлові будинки, дитсадок та Торговельний центр на Донеччині - поліція

Окупанти обстріляли житлові будинки, дитсадок та Торговельний центр на Донеччині - поліція

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України знищили 1030 окупантів, 14 танків, 28 бойових броньованих машин

Україна запропонувала допомогу Туреччині у проведенні рятувальної операції

У прифронтових регіонах керівниками будуть призначені люди з військовим досвідом

Україна протидіє спробам оточити Бахмут

Україна працює над отриманням першої ескадрильї іноземних бойових літаків

ОСТАННЄ

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинула 461 дитина

Окупанти обстріляли лікарню у Вовчанську, сталася пожежа

За добу ЗС України знищили 1030 окупантів, 14 танків, 28 бойових броньованих машин

Кількість загиблих від землетрусу в Туреччині зросла до 1,8 тис. осіб

Рада розгляне законопроєкт про компенсації за пошкоджене та зруйноване житло цього тижня

Війна в Україні забрала життя щонайменше 7155 цивільних, ще 11662 поранено

США отримають вигоду за підсумками спостережень за польотом аеростату КНР над своєю територією

Понад 3,4 тис. осіб у Туреччині та Сирії стали жертвами землетрусу

Байден розпорядився допомогти Туреччині, що постраждала від землетрусу

Байден може відвідати Польщу наприкінці лютого

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА