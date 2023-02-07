Байден розпорядився допомогти Туреччині, що постраждала від землетрусу

Президент США Джо Байден анонсував надання допомоги Туреччині, на території якої стався руйнівний землетрус, а також через гуманітарні організації, підтримувані США - Сирії.

"Моя адміністрація тісно співпрацює з Туреччиною - нашим союзником по НАТО, і я санкціонував негайну реакцію з боку США. За моїм розпорядженням високопоставлені американські офіційні особи негайно зв'язалися зі своїми турецькими колегами для координації та надання будь-якої необхідної допомоги", - йдеться у заяві Байдена, розміщеній на сайті Білого дому.

За словами президента США, американські рятувальники будуть готові розпочати пошукові роботи в Туреччині та допомогти постраждалим і переміщеним особам.

"Підтримувані США гуманітарні партнери, реагують і на руйнування в Сирії", - додав Байден. Він не уточнив, про які саме структури йдеться, а також - чи надаватиметься допомога підконтрольним сирійській владі територіям або ж - територіям, зайнятим опозицією.

"Джилл (перша леді США – ІФ-У) і я були глибоко засмучені звісткою про руйнівні землетруси, які дотепер забрали тисячі життів у Туреччині та Сирії. Ми висловлюємо наші глибокі співчуття всім тим, хто втратив дорогих близьких, тим, хто поранений, і всім тим, хто побачив свої будинки та підприємства зруйнованими", - наголошується у заяві.

У Раді ЄС також повідомили у понеділок, що шведське головування активувало механізм комплексного реагування на кризи (IPCR) з метою координації допомоги ЄС у ліквідації наслідків руйнівного землетрусу.

"Шведське головування 6 лютого 2023 року ухвалило рішення активувати IPCR, щоб координувати заходи підтримки ЄС у зв'язку із землетрусом у Туреччині та Сирії у тісній координації з Єврокомісією", - йдеться у пресрелізі Ради.

Зазначається, що активізація цього механізму дозволяє прискорити ухвалення в ЄС рішень у масштабних кризових ситуаціях. За його допомогою головування в Раді координує політичне реагування на кризу спільно з інститутами та державами-членами ЄС.