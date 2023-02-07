Події

07:27 07.02.2023

Байден розпорядився допомогти Туреччині, що постраждала від землетрусу

2 хв читати
Байден розпорядився допомогти Туреччині, що постраждала від землетрусу

Президент США Джо Байден анонсував надання допомоги Туреччині, на території якої стався руйнівний землетрус, а також через гуманітарні організації, підтримувані США - Сирії.

"Моя адміністрація тісно співпрацює з Туреччиною - нашим союзником по НАТО, і я санкціонував негайну реакцію з боку США. За моїм розпорядженням високопоставлені американські офіційні особи негайно зв'язалися зі своїми турецькими колегами для координації та надання будь-якої необхідної допомоги", - йдеться у заяві Байдена, розміщеній на сайті Білого дому.

За словами президента США, американські рятувальники будуть готові розпочати пошукові роботи в Туреччині та допомогти постраждалим і переміщеним особам.

"Підтримувані США гуманітарні партнери, реагують і на руйнування в Сирії", - додав Байден. Він не уточнив, про які саме структури йдеться, а також - чи надаватиметься допомога підконтрольним сирійській владі територіям або ж - територіям, зайнятим опозицією.

"Джилл (перша леді США – ІФ-У) і я були глибоко засмучені звісткою про руйнівні землетруси, які дотепер забрали тисячі життів у Туреччині та Сирії. Ми висловлюємо наші глибокі співчуття всім тим, хто втратив дорогих близьких, тим, хто поранений, і всім тим, хто побачив свої будинки та підприємства зруйнованими", - наголошується у заяві.

У Раді ЄС також повідомили у понеділок, що шведське головування активувало механізм комплексного реагування на кризи (IPCR) з метою координації допомоги ЄС у ліквідації наслідків руйнівного землетрусу.

"Шведське головування 6 лютого 2023 року ухвалило рішення активувати IPCR, щоб координувати заходи підтримки ЄС у зв'язку із землетрусом у Туреччині та Сирії у тісній координації з Єврокомісією", - йдеться у пресрелізі Ради.

Зазначається, що активізація цього механізму дозволяє прискорити ухвалення в ЄС рішень у масштабних кризових ситуаціях. За його допомогою головування в Раді координує політичне реагування на кризу спільно з інститутами та державами-членами ЄС.

 

 

Теги: #сша #допомога #туреччина #сирія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:44 07.02.2023
США отримають вигоду за підсумками спостережень за польотом аеростату КНР над своєю територією

США отримають вигоду за підсумками спостережень за польотом аеростату КНР над своєю територією

07:31 07.02.2023
Понад 3,4 тис. осіб у Туреччині та Сирії стали жертвами землетрусу

Понад 3,4 тис. осіб у Туреччині та Сирії стали жертвами землетрусу

07:18 07.02.2023
Байден може відвідати Польщу наприкінці лютого

Байден може відвідати Польщу наприкінці лютого

22:06 06.02.2023
Україна запропонувала допомогу Туреччині у проведенні рятувальної операції

Україна запропонувала допомогу Туреччині у проведенні рятувальної операції

20:17 06.02.2023
Ердоган оголосив 7-денну національну жалобу за жертвами руйнівного землетрусу

Ердоган оголосив 7-денну національну жалобу за жертвами руйнівного землетрусу

19:44 06.02.2023
Генпрокурор: Триває робота над процесом передання Україні конфіскованих коштів олігарха Малофєєва

Генпрокурор: Триває робота над процесом передання Україні конфіскованих коштів олігарха Малофєєва

17:05 06.02.2023
Кількість загиблих від землетрусу в Туреччині зросла до 1,5 тис. осіб

Кількість загиблих від землетрусу в Туреччині зросла до 1,5 тис. осіб

16:28 06.02.2023
Близько 2 тис. людей загинули в Туреччині та Сирії внаслідок потужного землетрусу

Близько 2 тис. людей загинули в Туреччині та Сирії внаслідок потужного землетрусу

16:11 06.02.2023
Україна однією з перших висловила готовність допомогти Туреччині в ліквідації наслідків землетрусу, триває робота з організації приїзду групи українських рятувальників до країни – посол

Україна однією з перших висловила готовність допомогти Туреччині в ліквідації наслідків землетрусу, триває робота з організації приїзду групи українських рятувальників до країни – посол

15:21 06.02.2023
Українські дипломати отримали 24 звернення щодо відсутності зв'язку з громадянами України, які проживають у зоні стихійного лиха в Туреччині

Українські дипломати отримали 24 звернення щодо відсутності зв'язку з громадянами України, які проживають у зоні стихійного лиха в Туреччині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна запропонувала допомогу Туреччині у проведенні рятувальної операції

У прифронтових регіонах керівниками будуть призначені люди з військовим досвідом

Україна протидіє спробам оточити Бахмут

Україна працює над отриманням першої ескадрильї іноземних бойових літаків

Суд збільшив суму застави як альтернативи арешту для начальника департаменту Міноборони

ОСТАННЄ

Рада розгляне законопроєкт про компенсації за пошкоджене та зруйноване житло цього тижня

Війна в Україні забрала життя щонайменше 7155 цивільних, ще 11662 поранено

У результаті нічного обстрілу в Марганецькій громаді знеструмлено насосну станцію, приблизно 60 тис. абонентів без водопостачання

За добу ворог завдав 6 ракетних та 24 авіаційних ударів

Окупанти облаштували військовий шпиталь у психоневрологічному будинку-інтернаті в Херсонській області

7 лютого: Цей день в Україні та в світі

У понеділок окупанти обстріляли 3 громади – Сумська ОВА

Мішель запросив Зеленського особисто взяти участь у саміті ЄС

У прифронтових регіонах керівниками будуть призначені люди з військовим досвідом

Україна протидіє спробам оточити Бахмут

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА