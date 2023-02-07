У понеділок окупанти обстріляли 3 громади – Сумська ОВА

У понеділок російські окупанти обстріляли Краснопільську, Середино-Будську, Глухівську громади, зафіксовано 55 прильотів, повідомляє Сумська ОВА.

"Середино-Будська громада: на території громади зафіксовано 38 автоматних/кулеметних черг", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ворог обстріляв із мінометів Краснопільську громаду, 11 прильотів.

Також противник обстріляв із ствольної артилерії Глухівську громаду, зафіксовано 6 прильотів.

Внаслідок обстрілів втрат та руйнувань немає.