Події

02:15 07.02.2023

У понеділок окупанти обстріляли 3 громади – Сумська ОВА

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У понеділок окупанти обстріляли 3 громади – Сумська ОВА

У понеділок російські окупанти обстріляли Краснопільську, Середино-Будську, Глухівську громади, зафіксовано 55 прильотів, повідомляє Сумська ОВА.

"Середино-Будська громада: на території громади зафіксовано 38 автоматних/кулеметних черг", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ворог обстріляв із мінометів Краснопільську громаду, 11 прильотів.

Також противник обстріляв із ствольної артилерії Глухівську громаду, зафіксовано 6 прильотів.

Внаслідок обстрілів втрат та руйнувань немає.

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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