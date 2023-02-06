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21:11 06.02.2023

Клименко: "Гвардія наступу" готується не до оборони, а до звільнення наших територій

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Клименко: "Гвардія наступу" готується не до оборони, а до звільнення наших територій

Набір добровольців до штурмових бригад у складі Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби України проходить для підготовки до звільнення українських територій від окупантів, наголошує в.о. міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Ми всі працюємо на оборону нашої держави. У даному випадку ми працюватимемо на наступ нашої держави... Поки наші хлопці, Збройні сили, охороняють наші рубежі, ми готуємося до звільнення наших територій, зокрема за допомогою штурмових бригад, які ми створюємо . Це бригади наступу", - сказав Клименко в ефірі національного телемарафону у понеділок увечері.

За його словами, "Гвардії наступу" потрібні медики, снайпери, мінометники, артилеристи.

Говорячи про матеріально-технічне та військове забезпечення штурмових бригад, Клименко сказав: "Якщо буде допомога волонтерів або міжнародна допомога, ми, звичайно, від неї не відмовимося, але держава також бере безпосередню участь у забезпеченні цих підрозділів".

За словами керівника МВС, набір до штурмових бригад триватиме 60 днів. Із кожним добровольцем, як пояснив Клименко, проводитиметься співбесіда, також буде перевірено здоров'я, фізичні, ментальні здібності, будуть проведені спеціальні перевірки.

"Поки одні ще думають і приходять, інших ми вже перевіряємо. Це буде процес, що постійно триває", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про те, чи можливе залучення до "Гвардії наступу" людей раніше засуджених, в.о. міністра сказав: "Можу сказати про МВС. Ні, ми цих людей не залучаємо".

Як повідомлялося, до "Гвардії наступу" вже подано заявки від понад 8 тис. добровольців.

Раніше Клименко повідомив про формування відомством штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України. Він розповів, що основу цих підрозділів складатимуть поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, які вступатимуть туди на добровільній основі.

Клименко розповів, що для всіх бійців цих бригад зберігаються пільги для військовослужбовців та поліцейських. Навчання бійців бригад триватиме кілька місяців: спочатку індивідуальне, потім у складі підрозділу, і коли підрозділ буде готовий, він перейде до виконання бойових завдань.

 

 

Теги: #клименко #мвс #бригади

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