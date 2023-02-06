Генпрокурор: Триває робота над процесом передання Україні конфіскованих коштів олігарха Малофєєва

Міністерство юстиції та Міністерство закордонних справ США спільно в українськими колегами працюють над механізмом передання Україні конфіскованих коштів російського олігарха Костянтина Малофєєва, зазначає генеральний прокурор Андрій Костін.

"Це історичне рішення. Воно стало можливим завдяки двопалатній підтримці в американському парламенті... Це означає, що Захід серйозно налаштований на боротьбу з російськими елітами", - сказав генпрокурор в ефірі національного телемарафону в понеділок увечері.

Він нагадав, що у грудні минулого року було ухвалено нове законодавство у США, і цей приклад демонструє законодавство в дії.

"Ця конфіскація – результат тривалої співпраці Офісу генерального прокурора з міністерством юстиції США, наших груп із розшуку та конфіскації активів тих, хто підтримує війну проти України", - наголосив Костін.

Він повідомив: "Наразі кошти передано від Міністерства юстиції США Міністерству закордонних справ... Обидві сторони зараз працюють над конкретикою щодо процесу передання цих коштів Україні".

За словами генпрокурора, деталі будуть відомі найближчими днями, українська сторона активно співпрацює з американськими колегами.

"Далі буде. Ця робота є постійною. І наші команди практично у щоденній роботі… Коли буде готова інформація щодо того, хто наступний, – ми обов'язково про це повідомимо і, сподіваюся, що також це робитимемо спільно з генеральним прокурором США", - підсумував український генпрокурор.