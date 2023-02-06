На Львівщині восьмирічна дитина загинула під колесами карети швидкої допомоги

Восьмирічний хлопчик загинув у Дрогобичі під колесами карети швидкої допомоги, катаючись на санчатах, повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.

За інформацією поліції, інцидент стався у понеділок, 6 лютого, о 15:20 на вулиці Шептицького.

"Попередньо встановлено, що восьмирічний хлопчик на території лікарні катався на санчатах і виїхав на дорогу, де потрапив під колеса автомобіля швидкої допомоги… Від отриманих травм хлопчик помер", - повідомляє поліція.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції.