Суд відпустив заступника голови Сумської обладміністрації Клименчукова під особисте зобов'язання

Зарічний суд м. Суми обрав запобіжний захід заступнику голови Сумської обласної військової адміністрації Олегу Клименчукову, якого підозрюють у заволодінні коштами, призначеними для відновлення знищеної інфраструктури області, у вигляді особистого зобов'язання, повідомляє "Суспільне" в понеділок.

За даними видання, сторона обвинувачення вимагала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, мотивувавши це тим, що той може переховуватися від слідства, проте Клименчуков просив суд відмовити стороні обвинувачення, зазначивши, що є переселенцем, живе з сім'єю і не має власного житла ні за кордоном, ні в Україні. Захисник чиновника в коментарі "Супільному" сказав, що оскаржуватиме рішення суду.

2 лютого спеціалісти Служби безпеки України повідомили Клименчукову про підозру, також підозру вручили керівнику департаменту капітального будівництва обладміністрації Олегу Чунаєву, якого суд також відпустив під особисте зобов'язання.

"За даними слідства, посадовці організували схему у квітні 2022 році. Вони уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п’ятьма афілійованими комерційними структурами і внесли в кошторисну документацію ціни на будматеріали, які у два-три рази перевищували ринкові. Зокрема, задокументовано, що під час ремонту лише одного об'єкта посадовці привласнили 1,4 млн грн. Наразі тривають експертизи щодо ще 80 подібних об'єктів", - пише видання.

Як повідомлялося, 27 січня СБУ проводила обшуки в кабінеті Клименчукова, а також удома в голови Сумської обласної ради Віктора Федорченка. За три дні до цього президент України Володимир Зеленський підписав звільнення п'яти голів обласних військових адміністрацій, зокрема Сумської обладміністрації Дмитра Живицького.