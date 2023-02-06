Окупанти посилюють фільтрацію та знижують зарплати жителям окупованих територій, які відмовляються від паспортів РФ, – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують заходи щодо примусової паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"У місті Кремінна Луганської області працівникам так званих державних підприємств "ЛНР", які не перебувають у черзі на отримання російського паспорта, знижують зарплатню на 30%", - йдеться у зведенні.

На тимчасово зайнятих територіях Херсонщини окупанти посилюють фільтраційні заходи. "Для проведення перевірок місцевого населення з проукраїнською позицією в Новотроїцьке прибули співробітники ФСБ Російської Федерації", - розповіли в Генштабі ЗСУ.