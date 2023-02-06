СБУ затримала двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб'єктах Одеси та Херсону

Кіберспеціалісти Служби безпеки України викрили ще двох агентів ФСБ під час масштабних контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України.

"За вказівкою ворога вони збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ на таврійському напрямку. Крім цього передавали окупантам локації критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні", - йдеться у повідомленні української спецслужби в понеділок.

За інформацією СБУ, агресора цікавили точні координати місцевих об'єктів "Укрзалізниці" та енергогенерувальних підприємств, у разі отримання розвідінформації від агентів окупанти планували використовувати її для підготовки та проведення серії прицільних ракетних ударів по українських містах.

У повідомленні зазначається, що співробітники СБУ спрацювали на випередження та затримали обох зловмисників на спробах передання розвідданих загарбникам.

"Одного з російських агентів затримано поблизу центрального залізничного вокзалу у Херсоні, іншого – в Одесі після прихованої фотофіксації одного з військових об’єктів. Поплічниками агресора виявились двоє місцевих жителів, яких російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення", - наголошується в повідомленні.

У СБУ уточнюють, що обидва зловмисники перебували на постійному агентурному зв'язку з кадровим співробітником управління ФСБ у Ростовській області із псевдонімом "Буба Касторський", від нього агенти отримували завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності у південному регіоні України.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує покарання – до 15 років в'язниці чи довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.