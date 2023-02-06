Події

09:58 06.02.2023

СБУ затримала двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб'єктах Одеси та Херсону

2 хв читати
СБУ затримала двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб'єктах Одеси та Херсону

Кіберспеціалісти Служби безпеки України викрили ще двох агентів ФСБ під час масштабних контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України.

"За вказівкою ворога вони збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ на таврійському напрямку. Крім цього передавали окупантам локації критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні", - йдеться у повідомленні української спецслужби в понеділок.

За інформацією СБУ, агресора цікавили точні координати місцевих об'єктів "Укрзалізниці" та енергогенерувальних підприємств, у разі отримання розвідінформації від агентів окупанти планували використовувати її для підготовки та проведення серії прицільних ракетних ударів по українських містах.

У повідомленні зазначається, що співробітники СБУ спрацювали на випередження та затримали обох зловмисників на спробах передання розвідданих загарбникам.

"Одного з російських агентів затримано поблизу центрального залізничного вокзалу у Херсоні, іншого – в Одесі після прихованої фотофіксації одного з військових об’єктів. Поплічниками агресора виявились двоє місцевих жителів, яких російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення", - наголошується в повідомленні.

У СБУ уточнюють, що обидва зловмисники перебували на постійному агентурному зв'язку з кадровим співробітником управління ФСБ у Ростовській області із псевдонімом "Буба Касторський", від нього агенти отримували завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності у південному регіоні України.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує покарання – до 15 років в'язниці чи довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Теги: #сбу #затримання #агенти_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:52 06.02.2023
"Слуга народу" проведе засідання фракції з кандидатами на посади глав МВС та СБУ – джерела

"Слуга народу" проведе засідання фракції з кандидатами на посади глав МВС та СБУ – джерела

11:28 06.02.2023
СБУ повідомила про підозру керівнику "Російських залізниць", який сприяв повномасштабному вторгненню РФ в Україну

СБУ повідомила про підозру керівнику "Російських залізниць", який сприяв повномасштабному вторгненню РФ в Україну

12:52 04.02.2023
СБУ викрила чиновників адміністрації морських портів України на розкраданні понад 90 млн грн

СБУ викрила чиновників адміністрації морських портів України на розкраданні понад 90 млн грн

18:08 03.02.2023
Ексголова Херсонської ОВА Лагута привласнив собі автомобіль, наданий йому у тимчасове користування, - СБУ

Ексголова Херсонської ОВА Лагута привласнив собі автомобіль, наданий йому у тимчасове користування, - СБУ

15:01 03.02.2023
Викрито митників у Чернівецькій та Одеській областях, які організували побори в десятки тисяч доларів

Викрито митників у Чернівецькій та Одеській областях, які організували побори в десятки тисяч доларів

11:34 03.02.2023
СБУ ліквідувала схеми розкрадання бюджетних коштів на харчуванні українських військових на понад 100 млн грн

СБУ ліквідувала схеми розкрадання бюджетних коштів на харчуванні українських військових на понад 100 млн грн

10:56 03.02.2023
Повідомлено про підозру головбуху "Укртатнафти" у справі про присвоєння 40 млрд грн – СБУ

Повідомлено про підозру головбуху "Укртатнафти" у справі про присвоєння 40 млрд грн – СБУ

19:30 02.02.2023
СБУ викрила зловмисника, який обходив санкції РНБО та постачав до РФ комплектуючі для військових підводних човнів

СБУ викрила зловмисника, який обходив санкції РНБО та постачав до РФ комплектуючі для військових підводних човнів

15:35 02.02.2023
СБУ повідомила про підозру чиновниці Держлікслужби у справі про ввезення фальсифікованих ліків на 32 млн грн

СБУ повідомила про підозру чиновниці Держлікслужби у справі про ввезення фальсифікованих ліків на 32 млн грн

20:06 01.02.2023
Данілов про серію обшуків СБУ спільно з БЕБ: Ми знаходимося на початку великого шляху очищення нашої країни від людей, які забули про честь і совість

Данілов про серію обшуків СБУ спільно з БЕБ: Ми знаходимося на початку великого шляху очищення нашої країни від людей, які забули про честь і совість

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 1 тис. осіб - ЗМІ

Україна готова відправити до Туреччини рятувальників для ліквідації наслідків землетрусу – Кулеба

Ворог продовжує вести розвідку на південному напрямку, проте критичних змін у ситуації немає

Кадрових ротацій у сфері оборони цього тижня не буде – Арахамія

Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальну мобілізацію

ОСТАННЄ

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 1 тис. осіб - ЗМІ

Гончарук перемогла у конкурсі на посаду гендиректора Довженко-Центру

Україна готова відправити до Туреччини рятувальників для ліквідації наслідків землетрусу – Кулеба

Ворог продовжує вести розвідку на південному напрямку, проте критичних змін у ситуації немає

Україна наполягає на виключенні "Росатому" зі всіх міжурядових угод – Єрмак

Перший канадський Leopard для України вже прибув до Польщі

Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль у Голій Пристані, загинула дитина

В Україні в найближчі дві доби без істотних опадів, температура залишиться незмінною

Країни Балтії та Фінляндія заборонили ввозити російські нафтопродукти в каністрах

Кадрових ротацій у сфері оборони цього тижня не буде – Арахамія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА