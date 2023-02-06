Суд відмовив групі акціонерів Tesla у позові щодо твітів Маска

Суд у Каліфорнії відмовив групі інвесторів у позові до генерального директора Tesla Ілона Маска у справі про порушення ним законодавства про ринок цінних паперів у зв'язку з твітами про викуп акцій компанії.

Присяжні, згідно із судовою інформацією, одноголосно визнали претензії групи позивачів необґрунтованими. Зокрема, журі відповідало на запитання про те, чи була розкрита Маском інформація про можливу угоду суттєвою з погляду ухвалення рішень інвесторами, а також чи заподіяло спотворення цієї інформації їм збитків.

Колективні позови інвесторів у США надзвичайно рідко доходять до суду, проте Маск відмовився від мирової угоди і зміг перемогти в суді. Представник позивачів висловив розчарування рішенням присяжних.

У серпні 2018 року Маск написав твіт, що має намір викупити акції автовиробника за ціною $420 за папір і що "фінансування забезпечено". Угода в результаті не відбулася.

Інвестор Tesla Глен Літтлтон подав до суду на Маска, компанію та членів її ради директорів на той період, стверджуючи, що ці твіти були хибними і вартували інвесторам кілька мільярдів доларів у зв'язку з волатильністю цін на акції, опціони і облігації Tesla, що почалася.

"Це створило загрозу позбавлення мене коштів до існування", - заявив інвестор суду, повідомивши, що скоротив свій пакет акцій на підставі розкритої інформації.

У свою чергу Маск заявив суду, що його повідомлення щодо викупу акцій було "абсолютно правдивим". За його словами, він був упевнений, що заручився фінансуванням угоди як від саудівського інвестфонду, так і за рахунок своєї частки у SpaceX.

Представники суверенного фонду Саудівської Аравії Public Investment Fund (PIF) "висловлювалися недвозначно" щодо угоди, заявив Маск. Він наполягав, що хотів чесно поінформувати акціонерів компанії, а не вводити їх в оману.

Водночас, сказав Маск, розмір повідомлень у Tвіттері (240 знаків) не дозволяє розкрити повну інформацію. "Думаю, треба давати правдиву інформацію. Але чи реально дати вичерпну інформацію? Звичайно, ні", - сказав він.

Маск схвалив рішення опублікувати повідомлення, що стосується фінансування викупу акцій Tesla, "за частку секунди", прочитавши в машині на шляху до аеропорту присвячений цій темі матеріал газети Financial Times, сказав його адвокат під час судового засідання. Маск побоювався, що у ЗМІ проникнуть деталі його переговорів із саудівським фондом, додав адвокат.

"Поспіхом він використав не ті формулювання, - сказав Спіро під час виступу в суді. - Він не планував це писати".

Інвестбанкіри Goldman Sachs Ден Діс та Егон Дурбан сказали суду, що на час публікації твіту 7 серпня 2018 р. вони тільки працювали над тим, як може бути структурована така угода і як вона могла б бути оплачена. Діс повідомив суду, що він здивувався, прочитавши повідомлення Маска.

Розгляд у суді тривав три тижні.

У 2018 році Маск виплатив штраф у розмірі $20 млн для врегулювання претензій Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) щодо розкриття ним інформації в Tвіттері з приводу можливої угоди про викуп акцій Tesla. У рамках угоди Маск зобов'язався узгоджувати свої твіти з юристами компанії, щоб забезпечити виконання вимог законодавства щодо розкриття суттєвої інформації. Однак Маск пізніше неодноразово говорив про свою невинність і критикував угоду із SEC.