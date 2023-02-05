Рада проголосує за звільнення міністра оборони та міністра стратегічних галузей промисловості та затвердить голову СБУ та міністра внутрішніх справ

Фракція "Слуга народу" ухвалила рішення про звільнення зі своїх посад міністра оборони України Олексія Резнікова та міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна, повідомила на фейсбук-сторінці народний депутат Мар'яна Безугла.

Також, за її словами, на голосування у парламенті буде винесено кандидатури голови СБУ та міністра внутрішніх справ.

"Пройшло закрите засідання фракції Слуга Народу. Без деталей: безпекова ситуація в Україні, дії рф, обмеження виїзду за кордон, робота фракції в 2023 році, кадрові ротації в Уряді. МОУ і Мінстратегпром звільняємо. Подаються на постійних керівники СБУ та МВС", - написала вона у фейсбуці.