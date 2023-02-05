Події

20:14 05.02.2023

Сніг у Києві чистять 38 бригад комунальників і 168 одиниць спецтехніки

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Сніг у Києві чистять 38 бригад комунальників і 168 одиниць спецтехніки

У неділю ввечері сніг на дорогах і тротуарах Києва чистять майже 290 комунальників у складі 38 бригад за допомогою 168 одиниць спецтехніки, повідомили у Київській міськдержадміністрації.

"Дорожники посилено прибирають від снігу і обробляють протиожеледними засобами вулиці столиці. Працює 168 одиниць спецтехніки. Вузькі тротуари, пішохідні переходи, сходи, острівці безпеки очищають 288 працівників у складі 38 бригад із ручного прибирання КК "Київавтодор", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У мерії звернулися до водіїв із проханням враховувати погодні умови та без необхідності не виїжджати на власних авто, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки та не створювати заторів.

 

 

 

Теги: #київ #прибирання #сніг

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