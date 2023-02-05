МВС: Замість "Довідки про реєстрацію місця проживання" – витяг у застосунку "Дія"

Довідка про реєстрацію місця проживання більше не потрібна: тепер витяг про місце проживання можна отримати в застосунку "Дія", повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Довідка про реєстрацію місця проживання" більше не потрібна. Відтепер витяг про місце проживання можна отримати в застосунку "Дія". Для того, щоб згенерувати витяг, потрібно: зайти у застосунок "Дія" та натиснути "Послуги", обрати пункт "Довідки та витяги" та обрати "Витяг про місце проживання" та натиснути "Замовити витяг", - наводиться послідовність дій у повідомленні МВС у телеграм-каналі в неділю.

"Заяву буде опрацьовано протягом декількох хвилин, і, якщо інформація про людину міститься у реєстрі - витяг буде сформовано. Крім того, є можливість завантажити витяг на телефон у PDF-форматі впродовж 24 годин", - інформує МВС.

Як уточнюється, батьки можуть замовити у застосунку витяг про місце проживання своїх дітей.