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16:27 05.02.2023

Вінниця прийняла 46 тис. переселенців - мер

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Вінниця прийняла 46 тис. переселенців - мер

Вінниця, населення якої на початок 2022 року Держстат оцінював у 369,7 тис., із початку повномасштабної агресії Росії проти України прийняла 46 тис. переселенців та 260 релокованих підприємств різного рівня, повідомив мер міста Сергій Моргунов.

"Весь вінницький регіон прийняв близько 200 тис. при населенні 1,5 млн. Це не найбільша цифра порівняно з іншими регіонами", – сказав він на бізнес-форумі зі швидкого відновлення України в Люксембурзі, проведеному українсько-люксембурзьким діловим клубом цього тижня.

За його оцінками, число вимушених переселенців перебуває приблизно в межах від 10% до 20% населення центральних регіонів України.

Моргунов охарактеризував сьогодні Вінницю, як "опорне місто, яке працює на економіку і перемогу".

За його словами, першочерговими для нього є створення умов для роботи, забезпечення необхідної логістики, забезпечення енергетичної безпеки, тому необхідний комплексний підхід щодо залучення інвестицій.

Мер Вінниці подякував Світовому банку, який працює з містом за проєктом модернізації систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Згідно з даними Держстату на початок 2022 року, у Вінниці проживало 369,7 тис. жителів, у Вінницькій області – 1 млн 509,5 тис., зокрема 789,6 тис. міського населення.

Теги: #вінниця #переселенці

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