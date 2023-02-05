Очікуємо нападу росіян у лютому, сили оборони готові - Резніков
Україна не виключає нового нападу російської армії в лютому, українські сили оборони готові до цього, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
Як повідомив міністр на пресконференції в неділю, обстановка на сході України залишається складною, але контрольованою.
Резніков наголосив, що Сили оборони тримаються на сході країни.
За його словами, Україна очікує нападу в лютому, оскільки РФ любить символізми, українські сили готові до цього.
"Несподіваних речей немає", - додав міністр.
Також він зазначив, що Україна продовжує накопичувати резерви.