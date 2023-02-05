Події

15:25 05.02.2023

Очікуємо нападу росіян у лютому, сили оборони готові - Резніков

1 хв читати
Очікуємо нападу росіян у лютому, сили оборони готові - Резніков

Україна не виключає нового нападу російської армії в лютому, українські сили оборони готові до цього, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Як повідомив міністр на пресконференції в неділю, обстановка на сході України залишається складною, але контрольованою.

Резніков наголосив, що Сили оборони тримаються на сході країни.

За його словами, Україна очікує нападу в лютому, оскільки РФ любить символізми, українські сили готові до цього.

"Несподіваних речей немає", - додав міністр.

Також він зазначив, що Україна продовжує накопичувати резерви.

Теги: #війна #міноборони #резніков

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:05 05.02.2023
Резніков: рішення, бути мені міністром оборони чи ні, приймає президент

Резніков: рішення, бути мені міністром оборони чи ні, приймає президент

04:39 05.02.2023
Резніков наголосив на важливості підтримки українського ринку БПЛА

Резніков наголосив на важливості підтримки українського ринку БПЛА

18:55 04.02.2023
Українська авіація за добу завдала 3 ударів по районах зосередження противника

Українська авіація за добу завдала 3 ударів по районах зосередження противника

15:42 04.02.2023
Уряд України ухвалив рішення про впровадження системи Delta в Силах оборони - Міноборони

Уряд України ухвалив рішення про впровадження системи Delta в Силах оборони - Міноборони

14:00 04.02.2023
Окупанти продовжили наступальні операції під Кремінною та Бахмутом, але не досягли успіху на півдні - ISW

Окупанти продовжили наступальні операції під Кремінною та Бахмутом, але не досягли успіху на півдні - ISW

11:59 04.02.2023
РФ включила окуповані райони України у свій "Південний військовий округ", але на хід війни це не вплине - британська розвідка

РФ включила окуповані райони України у свій "Південний військовий округ", але на хід війни це не вплине - британська розвідка

11:33 04.02.2023
Кільксть загиблих внаслідок війни українських дітей досягла 460, 919 поранені - Офіс генпрокурора

Кільксть загиблих внаслідок війни українських дітей досягла 460, 919 поранені - Офіс генпрокурора

18:59 03.02.2023
Росіяни ведуть наступальні дії на лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках, зазнають втрат – Генштаб

Росіяни ведуть наступальні дії на лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках, зазнають втрат – Генштаб

17:33 03.02.2023
Зеленський закликав українських журналістів об'єднатися, щоб зміцнити дух людей та нагадати, що всі вони на війні

Зеленський закликав українських журналістів об'єднатися, щоб зміцнити дух людей та нагадати, що всі вони на війні

16:00 03.02.2023
Радника заступника міністра оборони викрито в заволодінні понад 1,7 млрд грн, призначених на закупівлю товарів для ЗСУ

Радника заступника міністра оборони викрито в заволодінні понад 1,7 млрд грн, призначених на закупівлю товарів для ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Резніков: рішення, бути мені міністром оборони чи ні, приймає президент

В Одесі та Одеському районі світло даватимуть за графіком: 2 години через 8 годин - ДТЕК

Окупанти обстріляли житлові будинки, дитсадок та Торговельний центр на Донеччині - поліція

Українські зенітники вже вирушили за кордон освоювати системи ППО SAMP/T-Mamba

Окупанти за добу втратили в Україні близько 700 військовослужбовців, 2 танки та 11 бронемашин

ОСТАННЄ

Федоров: Щонайменше, п'ять країн вже заявили про намір створення власних цифрових сервісів на основі українського застосунку "Дія"

Для підтримки життєзабезпечення в Одесі і в найближчих районах підрозділи ДСНС працюють у посиленому режимі

Пожежу на місці ранкових ракетних ударів у центрі Харкова загасили, тривають аварійно-рятувальні роботи

П'ятеро цивільних постраждали унаслідок ранкових ракетних ударів по центру Харкова - голова ОВА

В Одесі та Одеському районі світло даватимуть за графіком: 2 години через 8 годин - ДТЕК

Російські окупанти вилучають українські книги на тимчасово окупованих територіях та спалюють їх у котельнях - Центр національного спротиву

Окупанти обстріляли житлові будинки, дитсадок та Торговельний центр на Донеччині - поліція

Українські зенітники вже вирушили за кордон освоювати системи ППО SAMP/T-Mamba

В Україні очікується незначне похолодання, місцями сніг та ожеледиця

Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 115 вибухонебезпечних предметів, обстежили 34 гектари території

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА