Очікуємо нападу росіян у лютому, сили оборони готові - Резніков

Україна не виключає нового нападу російської армії в лютому, українські сили оборони готові до цього, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Як повідомив міністр на пресконференції в неділю, обстановка на сході України залишається складною, але контрольованою.

Резніков наголосив, що Сили оборони тримаються на сході країни.

За його словами, Україна очікує нападу в лютому, оскільки РФ любить символізми, українські сили готові до цього.

"Несподіваних речей немає", - додав міністр.

Також він зазначив, що Україна продовжує накопичувати резерви.