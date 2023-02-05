П'ятеро цивільних постраждали унаслідок ранкових ракетних ударів по центру Харкова - голова ОВА

П'ятеро цивільних постраждали внаслідок ракетних ударів, завданих російськими окупантами по центру Харкова в неділю вранці, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, поранення отримав охоронець вищого навчального закладу, в центральний корпус якого влучила одна з російських ракет С-300. Він має незначні ушкодження та отримав медичну допомогу на місці", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, ще 4 людини зазнали поранень через влучання ракети біля житлових будинків. Постраждала 54-річна жінка та 3 чоловіків 51, 55 та 58 років. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.

"Один із житлових будинків, поруч з яким влучила ракета, зазнав серйозних пошкоджень. Рятувальні роботи на місці тривають", - підсумував голова ОВА.

За повідомленнями ЗМІ, ракета С-300 влучила в головний корпус Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, три поверхи зруйновані. Також пошкоджено кілька корпусів університету.

Джерело: https://t.me/synegubov/5496