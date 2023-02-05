В Одесі та Одеському районі світло даватимуть за графіком: 2 години через 8 годин - ДТЕК

Енергохолдинг ДТЕК передав Одесі 15 потужних генераторів, які допоможуть задовольнити потреби критичної інфраструктури, яка постачає людям воду і тепло.

Як повідомляє пресслужба холдингу, це дасть змогу розвантажити мережу і надати більше енергії жителям Одеси.

"Вивільненої потужності вистачить, щоб вже сьогодні постачати світлом побутових споживачів в Одесі та Одеському районі кожні 2 години через 8 годин", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що наразі це той максимум, який може забезпечити все наявне і справне енергетичне обладнання регіону.

"Коли в місто будуть доставлені всі анонсовані вчора генератори – перерва в електропостачанні почне скорочуватися. Енергетики продовжують працювати над поліпшенням ситуації, яка сталася через вчорашню аварію на підстанції "Укренерго", - підсумували в компанії.

Джерело: https://t.me/dtek_ua/248