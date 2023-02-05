Окупанти обстріляли житлові будинки, дитсадок та Торговельний центр на Донеччині - поліція

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області, застосовуючи різні типи озброєння, повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Ямпіль, селах Орлівка, Времівка, Карлівка. Окупанти вели вогонь із ракетних систем, РСЗВ "Град", артилерії, танків, мінометів", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що в результаті обстрілів зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об'єктів – 14 житлових будинків, дитячий садок, торговий центр, лінія електромереж, ділянка газопроводу, автомобіль.

"Найбільше ударів – сім - витримала Авдіївка. Російські війська знищували населений пункт із "Градів" і артилерії, травмована людина", - наголошують правоохоронці.

Вони уточнюють, що дві ракети російські військові направили по Дружківці. Руйнувань зазнали 4 багатоквартирних будинки, дитячий садок, газопровід. Є поранені цивільні жителі.

"Артилерією окупанти накрили Курахове, влучили в багатоквартирний і приватний будинки, інфраструктуру. Інформації про жертви не надходило", - повідомляють у поліції.

Там додають, що внаслідок ворожих атак є загиблі у Бахмуті та Ямполі, а також травмований у селі Орлівка.

У свою чергу в офісі генерального прокурора повідомляють, що за фактом обстрілу окупантами Дружківки, в результаті якого було поранено 5 осіб, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, вночі 5 лютого 2023 року окупаційні війська РФ з використанням зенітно-ракетного комплексу С-300 здійснили обстріл м.Дружківки. Ракети армії країни-агресора влучили у багатоповерхову будівлю. Зруйнований один під'їзд, вибиті вікна, пошкоджена покрівля будинку", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що в результаті обстрілу п'ятеро громадян – троє чоловіків і дві жінки дістали поранень різного ступеня тяжкості.

"Постраждалі доставлені в міську лікарню, їм надається кваліфікована медична допомога. Наразі на місці працюють правоохоронці, вибухотехніки та рятувальники", - зазначають правоохоронці.

Вони додають, що прокурори продовжують документування військових злочинів, скоєних представниками Збройних сил РФ.