Окупанти за добу втратили в Україні близько 700 військовослужбовців, 2 танки та 11 бронемашин

Російські окупанти протягом минулої доби втратили в Україні близько 700 військовослужбовців, 2 танки та 11 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в неділю.

Зазначається, що загарбники також втратили 6 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також 10 одиниць автомобільної техніки (включно з автоцистернами з ПММ).

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, російські окупанти втратили в Україні близько 131 290 військовослужбовців, 3 220 танків, 6 405 бронемашин, 2 226 артсистем, 460 РСЗВ, 227 засобів ППО, 294 літаки, 284 гелікоптери, 1958 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 796 крилатих ракет, 18 кораблів і катерів, 5091 одиниць автомобільної техніки (включно з автоцистернами з ПММ), 203 одиниці спецтехніки.