Рятувальники розбирають завали на місці удару у центрі Харкова

Влучення 2 російських ракет у неділю вранці зафіксовано у Київському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Дві ворожі ракети вдарили по центру Харкова. Потрапляння у Київському районі міста. Попередньо йдеться про ракети С-300. Інформації про жертв удару поки немає - на місці потрапляння ракет вже працює ДСНС, розбирають завали та проводять пошукову операцію", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про ворожий ракетний удар по центру міста.