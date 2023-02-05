Події

08:51 05.02.2023

Рятувальники розбирають завали на місці удару у центрі Харкова

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Рятувальники розбирають завали на місці удару у центрі Харкова

Влучення 2 російських ракет у неділю вранці зафіксовано у Київському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Дві ворожі ракети вдарили по центру Харкова. Потрапляння у Київському районі міста. Попередньо йдеться про ракети С-300. Інформації про жертв удару поки немає - на місці потрапляння ракет вже працює ДСНС, розбирають завали та проводять пошукову операцію", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про ворожий ракетний удар по центру міста.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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