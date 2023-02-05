Незважаючи на складну ситуацію з е/е в Одесі, залізничний вокзал продовжує працювати у штатному режимі

Незважаючи на складну ситуацію з електроенергією в Одесі, залізничний вокзал продовжує працювати у штатному режимі, повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Складна ситуація з електроенергією в Одесі триває, поки енергетики усувають наслідки аварії на високовольтній лінії - залізничний вокзал Одеси продовжує функціонувати у штатному режимі, всі рейси відправляються та прибувають за графіком", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Також повідомляється, що на вокзалі працює пункт незламності, де жителі міста можуть зарядити за потреби гаджети, випити гарячий чай та погрітися.

Крім того, у пункті відвідувачі вокзалу можуть скористатися інтернетом від Starlink.