Події

07:21 05.02.2023

Незважаючи на складну ситуацію з е/е в Одесі, залізничний вокзал продовжує працювати у штатному режимі

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Незважаючи на складну ситуацію з е/е в Одесі, залізничний вокзал продовжує працювати у штатному режимі

Незважаючи на складну ситуацію з електроенергією в Одесі, залізничний вокзал продовжує працювати у штатному режимі, повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Складна ситуація з електроенергією в Одесі триває, поки енергетики усувають наслідки аварії на високовольтній лінії - залізничний вокзал Одеси продовжує функціонувати у штатному режимі, всі рейси відправляються та прибувають за графіком", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Також повідомляється, що на вокзалі працює пункт незламності, де жителі міста можуть зарядити за потреби гаджети, випити гарячий чай та погрітися.

Крім того, у пункті відвідувачі вокзалу можуть скористатися інтернетом від Starlink.

 

 

 

Теги: #одеса #робота #залізниця

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