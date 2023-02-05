Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив на важливості підтримки українського ринку БПЛА, зокрема, дронів широкого спектру застосування "повітря-земля-вода", повідомила прес-служба Міноборони.

"Це і про коригування артилерії, і про завдання поразки ворогові (ударні дрони), і про доставку б/в, евакуацію поранених тощо. В даний час потреби Сил оборони України вимірюються сотнями тисяч БПЛА різних модифікацій. Робота із закриття зазначених потреб продовжується, зокрема, за 8 місяців повномасштабної війни до експлуатації допущено більше БПЛА, ніж за останні 5 років", - цитує прес-служба оборонного відомства слова Резнікова під час зустрічі з розробниками БПЛА.

Резніков зазначив, що "незалежність ВПК – це один із факторів обороноздатності країни".

"І зараз одним із ключових напрямів Міноборони є розвиток та підтримка українського ринку БПЛА", - додав міністр оборони.