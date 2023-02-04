Кличко на зустрічі з делегацією ПА НАТО в Києві: Україні вкрай необхідні сучасні системи ППО та важке озброєння

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Україні вкрай необхідні сучасні системи протиповітряної оборони (ППО) та важке озброєння, повідомила пресслужба столичного мера.

"Наше майбутнє – колективний захист. І без допомоги НАТО, США та європейських партнерів нам буде складно перемогти", – додав Віталій Кличко і наголосив, що сьогодні Україні конче потрібні сучасні системи ППО та важке озброєння.

Крім того, Кличко зазначив, що важливо, щоб Україна продовжувала реформи навіть в умовах воєнного стану, щоб стати сильною і сучасною державою.

"Я завжди послідовно виступав за членство України в НАТО. Сьогодні точиться дискусія щодо гарантій безпеки для України. Я переконаний, що найбільш надійною безпековою гарантією для України є її вступ у НАТО. Разом із тим, війна показала, що ЗСУ є однією з найбільш боєздатних армій світу. Вступ України в НАТО суттєво збільшить реальні військові спроможності Альянсу. Українці очікують, що наступний саміт НАТО у Вільнюсі (влітку 2023 року) ухвалить важливі рішення для майбутнього членства України в цій організації", – зазначив Кличко.

У свою чергу президент Парламентської Асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям під час зустрічі з Кличком у Києві заявила, що в ПА хотіли б, щоб Україна стала повноправним членом Альянсу.

"Це наш обов’язок промотувати підтримку України і забезпечити єдність довкола вашої країни. Ми б хотіли, щоб Україна стала повноправним членом НАТО, і ми працюємо над цим. Та будемо намагатися прискорити процес підтримки України", - сказала президент Парламентської Асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям під час зустрічі з Кличком у Києві.

Як зазначається, у складі делегації Київ відвідали також генеральний секретар Асамблеї Руксандра Попа та директор комітету з питань демократії та безпеки Натан Грайсон.