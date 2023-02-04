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21:32 04.02.2023

Кличко на зустрічі з делегацією ПА НАТО в Києві: Україні вкрай необхідні сучасні системи ППО та важке озброєння

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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Україні вкрай необхідні сучасні системи протиповітряної оборони (ППО) та важке озброєння, повідомила пресслужба столичного мера.

"Наше майбутнє – колективний захист. І без допомоги НАТО, США та європейських партнерів нам буде складно перемогти", – додав Віталій Кличко і наголосив, що сьогодні Україні конче потрібні сучасні системи ППО та важке озброєння.

Крім того, Кличко зазначив, що важливо, щоб Україна продовжувала реформи навіть в умовах воєнного стану, щоб стати сильною і сучасною державою.

"Я завжди послідовно виступав за членство України в НАТО. Сьогодні точиться дискусія щодо гарантій безпеки для України. Я переконаний, що найбільш надійною безпековою гарантією для України є її вступ у НАТО. Разом із тим, війна показала, що ЗСУ є однією з найбільш боєздатних армій світу. Вступ України в НАТО суттєво збільшить реальні військові спроможності Альянсу. Українці очікують, що наступний саміт НАТО у Вільнюсі (влітку 2023 року) ухвалить важливі рішення для майбутнього членства України в цій організації", – зазначив Кличко.

У свою чергу президент Парламентської Асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям під час зустрічі з Кличком у Києві заявила, що в ПА хотіли б, щоб Україна стала повноправним членом Альянсу.

"Це наш обов’язок промотувати підтримку України і забезпечити єдність довкола вашої країни. Ми б хотіли, щоб Україна стала повноправним членом НАТО, і ми працюємо над цим. Та будемо намагатися прискорити процес підтримки України", - сказала президент Парламентської Асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям під час зустрічі з Кличком у Києві.

Як зазначається, у складі делегації Київ відвідали також генеральний секретар Асамблеї Руксандра Попа та директор комітету з питань демократії та безпеки Натан Грайсон.

 

 

 

Теги: #нато #членство #парє

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