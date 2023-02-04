Події

20:29 04.02.2023

Зеленський підписав документи "щодо очищення держави від тих, хто на боці агресора"

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Зеленський підписав документи "щодо очищення держави від тих, хто на боці агресора"

Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що підписав документи про втрату українського громадянства низкою осіб.

"Сьогодні ж я підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок щодо захисту та очищення нашої держави від тих, хто на боці агресора", - сказав він у відеозверненні у суботу.

"Є подання від Служби безпеки стосовно осіб, у яких зафіксовано наявність російського громадянства. Завтра ж буде зроблено ще один юридичний крок щодо виконання санкційних рішень РНБО", - сказав він.

"І ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів. Вороги вільного світу не мають права користуватися вільним світом заради своїх інтересів", - наголосив Зеленський.  

Теги: #україна #документи #зеленський #колаборанти

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