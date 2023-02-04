На Харківщині суд узяв під варту підлітків, які вбили двох односельчанок

Поліція затримала двох підлітків із с. П'ятницьке Харківської області за підозрою у вбивстві двох односельчанок.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Національної поліції у Харківській області, 2 лютого близько 1:00 до чергової частини Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у П'ятницькому на березі річки виявлено тіла двох жінок із ознаками насильницької смерті.

"Під час проведення першочергових слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетні двоє 16-річних жителів села П'ятницьке. Правопорушників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Обом затриманим оголошено про підозру за ч.2 ст.115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У рамках кримінального провадження призначено низку експертиз.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.