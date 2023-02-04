Події

20:02 04.02.2023

В Одесі та Одеському районі без електропостачання залишаються 500 тис. абонентів

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В Одесі та Одеському районі без електропостачання залишаються 500 тис. абонентів

У зв'язку з аварією, яка сталася в суботу вранці на одному з енергетичних об'єктів НЕК "Укренерго" Одеський район та Одеса практично повністю знеструмлені, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Марченко.

"Станом на сьогодні світла не мають майже 500 тис. абонентів. Нами було вжито екстрених заходів щодо ліквідації наслідків аварії та відновлення роботи енергосистеми", - написав Марченко в телеграм-каналі.

На прохання ОВА до Одеси було терміново відряджено міністра енергетики та голову "Укренерго".

"Разом з ними провів термінове засідання оперативного штабу з ліквідації аварії та подачі електроенергії до споживачів. Задіяні всі служби та засоби. Пошкодження комплексні та дуже важкі, тому зараз давати якісь прогнози щодо завершення ремонту поки що рано. Теплопостачання, водовідведення та водопостачання працюють у штатному режимі", - повідомив Марченко.

Він також уточнив, що перша партія генераторів із запасів Міністерства енергетики та ДСНС прибудуть до Одеси вже ввечері та будуть задіяні для підключення критичної інфраструктури.

"Спільна робота продовжуватиметься до розробки дієвих рішень, які забезпечують роботу енергосистеми на період ліквідації аварії. Про подальші дії інформуватиму окремо", - наголосив глава ОВА.

Як повідомлялося, у суботу вранці на одній із високовольтних підстанцій, яка живить м. Одеса, вийшов з ладу автотрансформатор, відновлений після пошкоджень під час російських атак.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив протягом доби доставити до Одеси всі потужні генератори, які є в Міненерго. Також до міста буде доставлено газотурбінну електростанцію потужністю 25 МВт, надану партнерами зі США.

Крім того, прем'єр поставив завдання МЗС звернутися до Туреччини за додатковою підтримкою у вигляді суден-електростанцій.

 

 

 

Теги: #одеса #аварія #електромережа

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