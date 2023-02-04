Події

12:52 04.02.2023

СБУ викрила чиновників адміністрації морських портів України на розкраданні понад 90 млн грн

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СБУ викрила чиновників адміністрації морських портів України на розкраданні понад 90 млн грн

Служба безпеки України за сприяння керівництва Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України викрила масштабну корупцію в Південній філії Державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Як повідомляється на сайті спецслужби в суботу, до організації незаконної діяльності причетні керівник філії Адміністрації морських портів в 2017-2018 роках і двоє його підлеглих.

"У травні 2017 року чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту "Південний". При цьому вартість відповідних робіт була штучно завищена. Встановлено, що гроші були переведені на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам. Таким чином з держпідприємства було виведено в тінь понад 90 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість), трьом організаторам правочину повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Розслідування щодо встановлення всіх обставин правопорушення та можливої додаткової кваліфікації злочинних дій зловмисників триває.

Теги: #сбу #корупція #ампу

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